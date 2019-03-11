رياضة | نجم الأهلي بعد تمنيه خسارة الزمالك إفريقيا: لم أخطئ وحملات السوشيال ميديا لا تشغلني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي بعد تمنيه خسارة الزمالك إفريقيا: لم أخطئ وحملات السوشيال ميديا لا تشغلني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد شريف عبد المنعم نجم الأهلي السابق أنه لم يتجاوز في حق نادي الزمالك بعد تصريحاته عبر قناة الأهلي بالأمس والتي تمنى فيها خسارة الفريق الأبيض في الكونفدرالية.

وقال شريف في تصريحات خاصة "البعض لم يشاهد الحلقة كاملة بالأمس وفي بدايتها قومت بتهنئة الزمالك بالفوز على جورماهيا الكيني".

وتابع "من حقي أن أتمنى فوز الأهلي على الزمالك وتعثر الفريق الأبيض ولا توجد مشكلة في الأمر".

وشدد على أن الحملات التي يقوم بها البعض عبر مواقع التواصل الإجتماعي لا تشغله على الإطلاق لأنه يعرف جيدًا أنه لم يخطىْ.

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وتمنى شريف عبد المنعم لاعب الأهلي السابق خسارة الزمالك أمام نصر حسين داي، في ختام مباريات مرحلة دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

وقال عبد المنعم خلال تصريحاته بقناة النادي الأهلي خلال حديثه عن الزمالك: " هما فاكرنا هنقع إن شاء الله هما اللي هيتغلبوا الماتش اللي جاي".

وحقق الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك فوزا على نظيره جورماهيا الكيني بأربعة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة الخامسة لمرحلة دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية، وثأر من هزيمته في مبارة الجولة الأولى التي خسرها الفريق الأبيض بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وبذلك وصل الفريق الأبيض لصدارة المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط، قبل الجولة الأخيرة التي يحل فيها ضيفا على نصر حسين داي الجزائري الأحد المقبل، ويكفيه التعادل مع بطل الجزائر في عقر داره حتى يحصل على تأشيرة التأهل لدور الثمانية بالبطولة.