إدواردو: الهلال لن يتنازل عن لقب دوري أبطال آسيا #النصر_ذوب_اهن #الوحده_الاتحاد

جدة - عمرو شويل قال البرازيلي كارلوس إدواردو، مهاجم الهلال، إن الفريق يبذل كل ما بوسعه من أجل التتويج بلقب دوري أبطال آسيا في الموسم الحالي.

وأوضح إدواردو خلال تصريحات للحديث عن لقاء الدحيل: “ندرك أن الجميع يرغب بالفوز بهذه البطولة، ونحن بدورنا نسعى لتقديم كل ما بوسعنا لتحقيق هذا الأمر”.

وأضاف أن هدف فريق الهلال “واحد وقوي نحو تحقيق اللقب في الموسم الحالي”، مناشدا جماهير ناديه بدعم ومساندة اللاعبين من المدرجات، للحصول على دافع قوي في كل مباراة.

وعن مواجهة الدحيل، عقب إدواردو “سنخوض مباراة قوية ضد منافس صعب يسيطر على المسابقات المحلية في قطر، ولكننا سنلعب لتحقيق الفوز”.

وحقق الهلال فوزا غاليا بهدف دون رد في الجولة الأولى خارج ملعبه أمام العين الإماراتي، قبل أن يستضيف الدحيل القطري في ثاني جولات دور المجموعات لأبطال آسيا، مساء غدا الثلاثاء.