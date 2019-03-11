محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام:
تأهل سبورتنج إلى دور الثمانية من مسابقة كأس مصر لكرة اليد، بعد تغلبه على الزمالك في دور الـ16 من البطولة، بعد مباراة ماراثونية بينهما، إمتدت إلى 4 أشواط إضافية.
وتغلب سبورتنج على الزمالك بنتيجة 37-35، بعد لقاء ماراثوني إمتد إلى الأوقات الإضافية، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على صالة الفريق السكندري،
وانتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك بنتيجة 14-13، وواصل لاعبوه التقدم في الشوط الثاني عند النتيجة 21-18، لكن أصحاب الأرض نجحوا في إدراك التعادل 24-24، قبل نهاية اللقاء بـ4 دقائق، وكان لاعبو القافلة البيضاء قريبين من الفوز بالمباراة، لكن سبورتنج سجل التعادل قبل نهاية المباراة بثواني لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 26-26 ويتم اللجوء إلى الأوقات الإضافية.
وانتهى الوقت الإضافي الأول بتقدم سبورتنج بنتيجة 29-28، وكان الفريق السكندري قريب من الفوز في الوقت الإضافي الثاني بعد تقدمه 31-30، لكن الثواني الأخيرة شهدت هدف التعادل للزمالك لينتهى الوقت الإضافي الثاني بنتيجة 31-31.
وانتهى الوقت الإضافي الثالث بتفوق أصحاب الأرض بنتيجة 34-32، وشهد الوقت الإضافي الرابع والأخير، إثارة بين الفريقين قبل أن يقتل الفريق السكندري اللقاء ويحرز الهدف الـ37 في الثواني الأخيرة، لتنتهي المباراة بفوز سبورتنج بنتيجة 37-35.
جدير بالذكر أن سموحة هو حامل لقب مسابقة كأس مصر لكرة اليد.
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يودع كأس مصر لكرة اليد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.