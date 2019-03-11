الزمالك يودع كأس مصر لكرة اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام:

تأهل سبورتنج إلى دور الثمانية من مسابقة كأس مصر لكرة اليد، بعد تغلبه على الزمالك في دور الـ16 من البطولة، بعد مباراة ماراثونية بينهما، إمتدت إلى 4 أشواط إضافية.

وتغلب سبورتنج على الزمالك بنتيجة 37-35، بعد لقاء ماراثوني إمتد إلى الأوقات الإضافية، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على صالة الفريق السكندري،

وانتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك بنتيجة 14-13، وواصل لاعبوه التقدم في الشوط الثاني عند النتيجة 21-18، لكن أصحاب الأرض نجحوا في إدراك التعادل 24-24، قبل نهاية اللقاء بـ4 دقائق، وكان لاعبو القافلة البيضاء قريبين من الفوز بالمباراة، لكن سبورتنج سجل التعادل قبل نهاية المباراة بثواني لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 26-26 ويتم اللجوء إلى الأوقات الإضافية.

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وانتهى الوقت الإضافي الأول بتقدم سبورتنج بنتيجة 29-28، وكان الفريق السكندري قريب من الفوز في الوقت الإضافي الثاني بعد تقدمه 31-30، لكن الثواني الأخيرة شهدت هدف التعادل للزمالك لينتهى الوقت الإضافي الثاني بنتيجة 31-31.

وانتهى الوقت الإضافي الثالث بتفوق أصحاب الأرض بنتيجة 34-32، وشهد الوقت الإضافي الرابع والأخير، إثارة بين الفريقين قبل أن يقتل الفريق السكندري اللقاء ويحرز الهدف الـ37 في الثواني الأخيرة، لتنتهي المباراة بفوز سبورتنج بنتيجة 37-35.

جدير بالذكر أن سموحة هو حامل لقب مسابقة كأس مصر لكرة اليد.