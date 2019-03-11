شكرا لقرائتكم غياب ليفاندوفسكي عن تدريبات بايرن قبل لقاء ليفربول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - غاب روبرت ليفاندوفسكي وتوماس مولر عن المران الجماعي لبايرن ميونخ يوم الاثنين، قبل يومين من مباراة الفريق المقررة أمام ليفربول الإنجليزي مساء الأربعاء في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وخضع المهاجم البولندي ليفاندوفسكي لتدريبات فردية بينما حصل مولر على إذن بالغياب لأسباب عائلية، بينما أدى باقي لاعبي الفريق المران على الملعب الذي جرى إزالة الجليد منه عقب موجة باردة مفاجئة.

ويغيب مولر وجوشوا كيميش بسبب الإيقاف عن المباراة أمام ليفربول الذي أنهى مباراة الذهاب على أرضه بالتعادل السلبي، كما يغيب آريين روبن وكورنتين توليسو بسبب الإصابات لكن بايرن يأمل في عودة ديفيد ألابا وآريين روبن من جديد.

وقال لاعب خط الوسط خاميس رودريغيز في تصريحات لموقع نادي بايرن ميونخ على الإنترنت: أعتقد أن علينا الحذر الشديد. الهجمات المرتدة من جانب ليفربول تكون سريعة للغاية، لكنني أعتقد أن لدينا فرصة جيدة في العبور إلى الدور المقبل.