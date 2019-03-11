رياضة | Sky Sports: زيدان مدربًا لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر Sky Sports: زيدان مدربًا لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت شبكة "سكاي سبورتس" الرياضية، إلى أنه سيتم الإعلان عن تعيين الفرنسي زين الدين زيدان مديرًا فنيًا لريال مدريد خلال ساعات.

وسيحل الفرنسي الذي غادر ريال مدريد الصيف الماضي بعد قيادة النادي إلى ثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا محل سانتياجو سولاري.

ووفقًا لمصادر في إسبانيا، فإن مجلس إدارة ريال سيجتمع مع سولاري لإقالة الأرجنتيني وإعادة تعيين زيدان.

وكان من المتوقع أن يعود جوزيه مورينيو إلى البرنابيو قبل زين الدين زيدان.

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وشهد ريال مدريد موسم سئ في غضون أسبوع مع هزائم متتالية في بطولة كأس ملك أسبانيا وكأس الدوري الاسباني لكرة القدم ليجعل الفريق يتخلف بفارق 12 نقطة عن برشلونة المتصدر.

وتلا ذلك خسارة مفاجئة لأربعة أهداف مقابل هدف واحد لآياكس في دوري أبطال أوروبا مما أدى إلى قيام مشجعين من ريال مدريد بتنظيم احتجاج خارج برنابيو طالبوا فيه بإقالة سولاري واستبدال جوزيه مورينيو به.

وسيحل زيدان محل سولاري مساء اليوم بعد اجتماع مع مجلس إدارة ريال مدريد.

وقال رامون كالديرون رئيس ريال مدريد في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس الأسبوع الماضي إن مورينيو هو أول خيار يتسلمه النادي لكن زيدان يبدو أنه سيعود.

يذكر أنه تم تعيين زيدان لأول مرة في ريال مدريد في يناير 2016 بعد قيادته لفريق B وأصبح أول مدرب يفوز بدوري الأبطال في ثلاثة مواسم متتالية.