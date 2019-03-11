رياضة | سنتريس يصعد لنهائي دوري مراكز الشباب بفوز ثمين على كفر ربيع (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سنتريس يصعد لنهائي دوري مراكز الشباب بفوز ثمين على كفر ربيع (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق سنتريس فوزا غاليا، على حساب فريق كفر ربيع، خلال المباراة التي أقيمت اليوم، على ملعب مركز شباب قويسنا، في الدور قبل النهائي من منافسات دوري مراكز الشباب لكرة القدم بالمنوفية.

خاض سنتريس اللقاء بتشكيل ضم محمود محمد، وايهاب سعيد، ورضا علي، وشعبان جمال، وفتحي جمال، وكريم شحاته، ومحمود جمال، وعلاء محمود، ومصطفى مجدي، ومحمد حسام، واشرف محمد عبد العليم، وفي البدلاء تواجد رامي سامي، محمد علي، وأحمد سامي، ومصطفى محمد ابراهيم، ومحمد السيد، وعبد الرحمن سمير، ورجب محمود.

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وبدأ كفر ربيع المباراة بتشكيل تكون من: أحمد أبو حسين، ورشاد حمدي، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد مبروك، وأحمد النوتي، ومحمد حسين، ومحمد رضا، ومراد أحمد عبد الرسول، وطارق نشأت، وأحمد بيكو، وفي البدلاء تواجد أحمد إبراهيم طايل، ابراهيم عبد الجواد، ابراهيم محمد الحوشي، محمد جلاء، عمرو عماد، والصعيدي، ومحمد محمود عبد المقصود.

سجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب محمد حسام ضرغام في الدقيقة 20 من زمن الشوط الأول، ليتأهل سنتريس للدور النهائي، ويلاقي كفر الباجور في النهائي، وأدار المواجهة الحكم محمد حليم، وعاونه عبد الله بدر، وعمرو عبد ربه.