رياضة | أول ظهور لزيدان في البرنابيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول ظهور لزيدان في البرنابيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل الفرنسي زين الدين زيدان إلى البرنابيو للاجتماع مع فلورنتينيو بيريز رئيس نادي ريال مدريد لتوقيع عقود تعاقده مع النادي كمديراً فنياً لخلافة سولاري.

ومن المنتظر عقد بيريز اجتماع مع إدارة النادي في حضور زيدان للإعلان الرسمي عن التعاقد وكشف التفاصيل الكاملة أمام وسائل الإعلام.

واكدت التقارير، على أن بيريز سيخرج بعد إنهاء الاجتماع ليعلن إقالة الأرجنتيني سولاري بشكل رسمي من تدريبات الفريق وتعيين الفرنسي زين الدين زيدان مدرباً رسمياً.

وقرر ريال مدريد إقالة سولاري بعد الخسارة من برشلونة في الكأس وتوديع البطولة بجانب بجانب الهزيمة من أياكس 4-1 والاقصاء من دوري الابطال وعدم قدرة الفريق على المنافسة على لقب الدوري لاتساع فارق النقاط مع برشلونة.