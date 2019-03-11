رياضة | الماركا تكشف تفاصيل عقد زيدان مع ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الماركا تكشف تفاصيل عقد زيدان مع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر نادي ريال مدريد الإسباني على عودة الفرنسي زين الدين زيدان لقيادة الفريق من جديد لخلافة الأرجنتيني سانتياجو سولاري في الفترة القادمة.

ذكرت صحيفة الماركا الإسبانية، أن ريال مدريد اتفق مع زيدان على عقد يمتد حتى يونيو 2022 دون الكشف عن أي تفاصيل مادية حول الراتب السنوي للمدرب.

Advertisements

وتشير تقارير صحفية إلى أن بيريز يخطط لتدعيم فريق زيدان بصفقات قوية لعودة هيبة ريال مدريد مجدداً بعد الموسم الكارثي حيث خرج الملكي من بطولتي كأس الملك والشامبيونزليج الأوروبي.

واضافت الصحيفة، ان ريال مدريد ربط زيدان بعقد طويل لبناء مشروع بعيد المدي وإعادة الفريق من جديد للطريق الصحيح.

وقرر ريال مدريد إقالة سولاري بعد الخسارة من برشلونة في الكأس وتوديع البطولة بجانب بجانب الهزيمة من أياكس 4-1 والاقصاء من دوري الابطال وعدم قدرة الفريق على المنافسة على لقب الدوري لاتساع فارق النقاط مع برشلونة.