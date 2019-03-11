رياضة | طهطا يضاعف المكافأة للاعبيه قبل مواجهة أسوان المرتقبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طهطا يضاعف المكافأة للاعبيه قبل مواجهة أسوان المرتقبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رصد مجلس إدارة طهطا الرياضي أحد أندية القسم الثانى مكافآت مضاعفة للاعبي الفريق وذلك تحفيزا لهم قبل مواجهة أسوان بمنافسات الأسبوع الثانى والعشرين من دورى القسم الثانى بالمجموعة الأولى ( مجموعة الصعيد ) والمقرر إقامتها الخميس القادم بملعب طهطا الرياضى بمحافظة سوهاج.

وعلم "الخليج 365 الرياضى" أن مجلس الإدارة رصد مكافأة خاصة تقترب من ضعف المكافأة المنصوص عليها باللائحة لمباريات الدوري الثاني في حال الفوز .

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ويغيب عن صفوف الفريق الطهطاوي بمباراة أسوان الثنائى عمرو جابر وأحمد صلاح للإيقاف للحصول على الإنذار الثالث بجانب غياب عمرو صبحى للإصابة.

ويحتل طهطا المركز التاسع برصيد 28 نقطة فيما يحتل أسوان المركز الأول برصيد 48 نقطة ، وكانت طهطا قد نجح فى تحقيق فوز على ملوى بالجولة الماضية بنتيجة 1×0 فيما حقق أسوان تعادلا سلبيا على أرضه أمام تليفونات بنى سويف .