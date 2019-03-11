رياضة | بيريز يضع 300 مليون يورو تحت أمر زيدان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيريز يضع 300 مليون يورو تحت أمر زيدان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضعت إدارة نادي ريال مدريد ميزانية محددة لتلبية طلبات الفرنسي زين الدين زيدان بعد توليه تدريب الفريق الكروي الأولى خلفاً لسانتياجو سولاري.

وقال موقع "فرانس فوتبول" الفرنسي، ريال مدريد يضع ميزانية قدرها 300 مليون يورو للفرنسي زين الدين زيدان خلال فترة الانتقالات المقبلة.

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وتشير التقارير إلى أن إدارة الريال سوف تعلن عن خبر تعيين زيدان مساء اليوم وذلك بعد اجتماع سيعقده مجلس الإدارة برئاسة فلورنتينو بيريز.

وتخطط الإدارة للتعاقد مع أسماء قوية لتدعيم الفريق بعد الموسم الكارثي مثل كيليان مبابي وإيدين هازارد ونيمار البرازيلي.

وخرج نادي ريال مدريد من كأس الملك على يد برشلونة كما ودع دوري أبطال أوروبا على يد آياكس أمستردام الهولندي.