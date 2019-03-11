رياضة | مدرب الإسماعيلي يحفز اللاعبين قبل مباراة الإفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الإسماعيلي يحفز اللاعبين قبل مباراة الإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة البلجيكى “سيدومير يانيفسكى” على عقد جلسات منفردة مع اللاعبين خلال معسكر الفريق المقام حاليا بالاسكندرية.

يأتى ذلك ، من أجل استنفار طاقات اللاعبين وحثهم على استعادة مسيرة الانتصارات أمام فريق سموحة لتحسين الترتيب بجدول الدورى مع تعويض الخروج من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

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ويستعد الفريق لملاقاة الفريق السكندرى غدا الثلاثاء باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ25 بالمسابقة المحلية.