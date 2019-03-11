خلال ساعات.. إقالة سولاري وعودة زيدان لتدريب ريال مدريد

ستتخذ إدارة نادي ريال مدريد عقب الاجتماع الذي سيعقد اليوم الإثنين خلال ساعات بملعب سانتياغو برنابيو قراراً بإقالة المدرب الحالي للفريق الأول لكرة القدم سانتياغو سولاري، وعودة الفرنسي زين الدين زيدان، بعد 278 يوماً من رحيله عن تدريب الفريق، حسبما أعلنت قناة لا سيكستا.
وكشفت القناة أن إدارة الفريق “الملكي” اتخذت قرار إقالة المدرب الأرجنتيني عقب الخسارة في أسبوع واحد خيارات الفوز بإحدى البطولات الثلاث التي يشارك بها النادي (الليغا وكأس الملك ودوري الأبطال)، وأن الخيار الأول لرئيس الريال فلورنتينو بيريز هو عودة زيدان مرة أخرى لقيادة الفريق.
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