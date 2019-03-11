رياضة | بعد عودته لريال مدريد.. تعرف على بطولات زيدان مع الملكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد عودته لريال مدريد.. تعرف على بطولات زيدان مع الملكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت بعض التقارير الأسبانية عودة الفرنسي زين الدين زيدان على رأس القيادة الفنية لفريق ريال مدريد خلفا للأرجنتيني سانتياجو سولاري.

ونجح زيدان في حصد العديد من الألقاب مع ريال مدريد خلال عامين ونصف قضاها مع الفريق حقق خلالها عديد الإنجازات، وأبرز هذه الإنجازات التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية.

وكان الفرنسي تولي تدريب الفريق الملكي عام 2016 خلفا للأسباني بينيتيز بسبب سوء النتائج، لينجح في هذا الموسم بالتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا والمنافسة على الليجا مع برشلونة.

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وفي الموسم اللاحق تمكن زيدان من حصد لقب الدوري الأسباني مع ريال مدريد، ونجح في الحفاظ على لقب دوري الأبطال، ليصبح ريال مدريد أول فريق يحافظ على لقبه بالمسمى الجديد، كما نجح العام الماضي في تحقيق إنجاز تاريخي بالتتويج بدوري الأبطال 3 مرات متتالية.

وفاز الفرنسي مع ريال مدريد بكأس السوبر الأسباني مرة واحدة، السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية مرتين.

وخلال فترة تولية القيادة الفنية للملكي لعب زيدان مع ريال مدريد 149 مباراة، فاز في 105 وتعادل في 28 وتعرض للهزيمة في 16 لقاء، سجل خلالها 398 هدف واستقبل 163.