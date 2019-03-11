شاهد.. الوحدة الإماراتي يكتسح اتحاد جدة برباعية في دوري أبطال آسيا

اكتسح فريق الوحدة الإماراتي ضيفه اتحاد جدة السعودي بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الأثنين على ملعب آل نهيان، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وسجل أهداف الوحدة كلًا من محمد برغش ودا سيلفا سوزا و إسماعيل مطر في الدقائق 16، 52،80، 91، فيما سجل ناصر الشمراني هدف الاتحاد في الدقيقة 56.

وكان الوحدة الإماراتي تعرض للخسارة في

الجولة الأولي أمام لوكوموتيف طشقند بهدفين دون رد، بينهما اكتسح اتحاد جدة السعودي نظيره الريان القطري بخمسة أهداف مقابل هدف.

بتلك النتائج يملك كلًا من لوكوموتيف طشقند والوحدة واتحاد جدة ثلاث نقاط لكل منها، بينهما يتذيل الريان المجموعة بدون نقاط.

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شاهد أهداف المباراة :