رسميا.. اتحاد الكرة يقرر تأجيل لقاء المقاولون والزمالك حتى 20 مارس

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة المقاولون العرب مع الزمالك ضمن الجولة 25 من مسابقة الدوري الممتاز. وجاء قرار اتحاد الكرة بإقامة المباراة في السابعة من مساء الأربعاء 20 مارس الحالي بستاد بتروسبورت بدلا من إقامتها يوم الخميس 14 مارس الحالي.

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