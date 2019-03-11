في لقطة غير رياضية.. نجم الأهلي السابق يتمنى خسارة الزمالك أمام بطل الجزائر وتوديع الكونفدرالية

في لقطة غير رياضية، تمنى شريف عبد المنعم لاعب الأهلي السابق خسارة الزمالك أمام نصر حسين داي، في ختام مباريات مرحلة دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

وقال عبد المنعم خلال تصريحاته بقناة النادي الأهلي خلال حديثه عن الزمالك: ” هما فاكرنا هنقع إن شاء الله هما اللي هيتغلبوا الماتش اللي جاي”.

وحقق الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك فوزا على نظيره جورماهيا الكيني بأربعة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة الخامسة لمرحلة دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية، وثأر من هزيمته في مبارة الجولة الأولى التي خسرها الفريق الأبيض بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وبذلك وصل الفريق الأبيض لصدارة المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط، قبل الجولة الأخيرة التي يحل فيها ضيفا على نصر حسين داي الجزائري الأحد المقبل، ويكفيه التعادل مع بطل الجزائر في عقر داره حتى يحصل على تأشيرة التأهل لدور الثمانية بالبطولة.