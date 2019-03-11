شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينظم رحلة لأعضائه لحضور مواجهة شبيبة الساورة فى برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الإدارة التنفيذية بالنادى الأهلي، التجهيز لتنظيم رحلة بنظام اليوم الواحد لأعضاء النادى إلى مدينة الإسكندرية، لحضور مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام شبيبة الساورة الجزائري، والمقرر أن تقام فى السادسة مساء السبت المقبل على ملعب برج العرب فى دورى أبطال أفريقيا.

وحددت إدارة الرحلات بالنادى مبلغ 200 جنيه كقيمة للاشتراك وتشمل تكلفة السفر والقيام بجولة حرة فى مدينة الإسكندرية، وقيمة تذكرة المباراة، إلى جانب وجبات ومشروبات على أن يكون التحرك فى السابعة صباحًا من مقر النادى بالجزيرة، والعودة عقب نهاية المباراة مباشرة.

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وصرح محمد مرجان، المدير التنفيذى للنادي، بأن تلك الخطوة تأتى فى إطار مؤازرة الفريق خلال المباراة المهمة أمام الفريق الجزائري، من أجل مساندة الجهاز الفنى واللاعبين لتحقيق الفوز والتأهل الى دور الثمانية من البطولة.

وأشار إلى أن ادارة الرحلات حرصت على استغلال المناسبة من أجل إتاحة الفرصة أمام أعضاء النادى لحضور المباراة، وفى ظل العمل المستمر من جانب كل إدارات النادى على توفير خدمة مميزة لأعضاء النادي، وهو ما يأتى ضمن أجندة الإدارة الخاصة برحلات اليوم الواحد التى تقوم بتنظيمها لأعضاء الجمعية العمومية.