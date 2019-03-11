لجنة من الاتحاد الأفريقى تزور ملاعب السويس قبل كأس الأمم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زارت لجنة من الاتحاد الأفريقى اليوم ملاعب التدريب المرشحة من قبل أعضاء تنظيم مجموعة مدينة السويس لاستقبال تدريبات المنتخبات الأفريقية المشاركة فى كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر فى يونيو المقبل . وزارت ملاعب استاد السويس الجديد وملاعبه الفرعية واستاد الجيش بحوض الدرس وملاعب نادى منتخب السويس واستقبلهم محمد أحمد هلال رئيس النادى الذى أكد جاهزية ملاعب ناديه لاستقبال منتخبات البطولة، وحرصت اللجنة على سرية الزيارة ومنعت التصوير إلا من خلال كاميرا خاصة بأعضاء "كاف" إلا أن الجميع أبدوا ارتياحهم لمستوى الملاعب من حيث التجهيز ودونت بعض الملاحظات الفنية لتلافيها قبل انطلاق البطولة. ورافق أعضاء اللجنة أحمد مجاهد ومجدى عبد الغنى وأحمد عبد الله وكذلك عز الدين ومحمد صيام ومحسن خروشة أعضاء لجنة مجموعة السويس . Advertisements كان أعضاء مجموعة السويس رشحت 6 ملاعب للجنة لاستقبال تدريبات المجموعه سيتم اختيار أربعة منها فقط .

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