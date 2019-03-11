تقرير.. حكم نصر حسين داي والزمالك.. وجه مألوف وفأل حسن للمصريين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن تولى الحكم السنغالي ماجيتي نداي لإدارة مباراة نصر حسين داي الجزائري مع الزمالك المصري في ختام دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ماجيتي بات وجهًا مألوفًا للأندية المصرية في الفترة الأخيرة، في ظل قيادته مباراتين للأهلي والإسماعيلي في دوري أبطال أفريقيا خلال فبراير الماضي ومارس الجاري.

المواجهة الأولى الذي أدارها ماجيتي للأندية المصرية، كانت عندما تفوق الأهلي على سيمبا التنزاني بخمسة أهداف نظيفة في الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

مباراة الأهلي وسيمبا كانت في الثاني من فبراير الماضي، إلا أن أيام قليلة مرت ليظهر الحكم السنغالي من جديد في مواجهة الإسماعيلي مع مازيمبي الكونغولي.

مواجهة الإسماعيلي ومازيمبي التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق أقيمت يوم الجمعة الماضي، وكان الحكم السنغالي حاضرًا بها للمرة الثانية في مصر في شهرين متتاليين.

كما سبق لماجيتي أن أدار مباراتين أخرتين في دوري أبطال أفريقيا خلال الموسم الجاري، بعدما تولى مهمة تحكيم لقاء شباب قسنطينة الجزائري مع فايبرز الأوغندي بالدور التمهيدي، قبل أن يظهر في مواجهة الوداد المغربي مع أسيك الإيفواري بالمجموعات.

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ويبدو أن الأندية المصرية لا تخسر أبدًا مع الحكم السنغالي، وهو الحال نفسه بالنسبة للمنتخب أيضًا، في ظل قيادته لمواجهة مصر مع النيجر بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2019.

المواجهة التي تفوق خلالها المنتخب المصري بستة أهداف نظيفة في سبتمبر الماضي باستاد برج العرب، كانت بإدارة تحكيمية لماجيتي أيضًا.

وتولى الحكم السنغالي إدارة مباراة الذهاب لنهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية في الموسم الماضي، عندما تفوق الرجاء المغربي على فيتا كلوب الكونغولي بثلاثة أهداف نظيفة.

وأدار أيضًا مباراة الذهاب من الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا النسخة الماضية، والتي تفوق خلالها بريميرو دي أجوستو الأنجولي بهدف نظيف على الترجي التونسي.

وسيحل الزمالك ضيفًا على نصر حسين داي يوم الأحد القادم في مباراة الجولة الأخيرة للمجموعة الرابعة بدور المجموعات من الكونفدرالية.

ويحتاج الزمالك للتعادل أو الفوز من أجل التأهل إلى دور الثمانية من المسابقة، كما سيتأهل في حال الهزيمة أيضًا ولكن بشرط تعادل بترو أتلتيكو الأنجولي مع جور ماهيا الكيني في المواجهة الثانية.