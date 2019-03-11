صافرة سنغالية لمباراة نصر حسين داي والزمالك بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
تقرر إدارة الحكم السنغالي ماجيتي نداي لمباراة نصر حسين داي الجزائري والزمالك في الجولة الأخيرة لدور المجموعات بالكونفدرالية، المقرر لها يوم الأحد المقبل.
ووفقا للموقع الرسمي الكاف، سيعاون الحكم السنغالي كلا من الكاميروني ألفيس جوي نيجوجو والبوركيني ساديو تياما.
وفاز الزمالك على جورماهيا الكيني برباعية نظيفة أمس الأحد ليقترب من التأهل إلى دور الثمانية بالبطولة القارية.
ويكفي الفريق الأبيض التعادل أمام نصر حسين داي من أجل حجز بطاقة العبور إلى ربع نهائي الكونفدرالية.
ويتصدر الزمالك مجموعته برصيد ثماني نقاط، ويأتي بترو أتليتكو في المركز الثاني بالتساوي مع نصر حسين داي برصيد 7 نقاط، وجورماهيا في المركز الأخير برصيد 6 نقاط.
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