الآن: نتيجة مباراة الاتحاد والوحدة اليوم في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا...

ينتظر عشاق نادي الاتحاد اليوم نتيجة مباراة الاتحاد والوحدة في ثاني مباريات الفريق في بطولة دوري الأبطال حين يحل ضيفا على نادي الوحدة، ويسعى الاتحاد للفوز ليرفع رصيده ل 6 نقاط ويؤمن صدارته للمجموعة ويضع قدما نحو الطريق الصحيح للتأهل للدور القادم حيث يمتلك الفريق 3 نقاط من الانتصار الذي حققه على نادي الريان، بينما يسعى الوحدة لاستغلال عامل الأرض والجمهور وتعويض خسارته في الجولة الماضية من لوكوموتيف.

نتيجة مباراة الاتحاد والوحدةاليوم

ويرفع لاعبي اتحاد جدة شعار الفوز ولا شئ غيره حيث أكد لك تصريحات اللاعب أحمد عسيري ووضح أن أسلوب المدير الفني لهم يساعدهم على الظهور بشكل جيد في المباريات الأخيرة عكس المدربين السابقين الذين كان لهم اسلوبهم الخاص ولكن الآن الفريق في مرحلة جديدة، وسوف نقوم بمتابعة كتابية لحظيا طول أحداث المباراة والنتيجة حتى نهاية أحداث الشوط الثاني.

لاعبي الفريقين يصلون للملعب منذ قليل ودخول غرف الملابس وسط تغطية اعلامية وصحفية واللاعبون يستعدون للنزول لبداية عمليات الاحماء

تشكيل الاتحاد : فواز القرني ماثيو، زياد الصحفي، أحمد عسيري، سعود عبد الحميد فهد المولد، خالد السميري، سانوجو، كارلوس فيلانويفا، البيشي، ناصر الشمراني

الآن لاعبي الفريقين يدخلون للملعب وسط تشجيع كبير من الجماهير الحاضرة باستاد آل نهيان

الدقيقة 16: الوحدة يتقدم وكرة خطيرة والهدف الأول في المباراة عن طريث محمد برغاش والوحدة يتقدم بهدف نظيف الآن والاتحاد يحاول التعويض

الدقيقة 40: مشادات بين اللاعبين بسبب اصابة الحارس فواز القرني ولاعب الوحدة يستكملون اللعب وتسديدة ينقذها القرني وفواز يستعجب من لاعبي الوحدة ومشادات

نهاية الشوط الأول من المباراة

الشوط الثاني وبعد مرور ربع ساعة الوحدة ينجح في ادارك الهدف الثاني على الاتحاد

الشوط الثاني الشمراني ينجح في خطف هدف للاتحاد من خطأ من حارس الوحدة

الدقيقة 80: الوحدة يضيف الثالث ويقتل المباراة على الاتحاد

الوحدة يضيف الهدف الرابع ونهاية اللقاء الوحدة 4-1 الاتحاد

مباراة الاتحاد والوحدة اليوم

ويبدو أن جميع اللاعبين مرتاحين للطريقة التي يقود بها المدرب سييرا الفريق حيث أكد بريجوفيتش لاعب الاتحاد عقب مباراة الفيحاءأنه الآن أكثر ارتياحا بعد التعود والدخول في الأجواء مشيدا بطريقة لعب سييرا.

ومن جانبه أكد سييرا أن الفريق لا يستسلم للاخفاق الواقع في الدوري السعودي في الفترة الماضية ولكنه سينافس وبقوة على البطولات المتاحة وهى دوري أبطال آسيا وبطولة كأس الملك متسلحا بدعم الجماهير وامكانيات اللاعبين.