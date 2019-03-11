مصدر بالأهلي يوضح حقيقة تحويل عبدالحفيظ للجنة الانضباط باتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

أكد مصدر مسؤول في النادي الأهلي، أن إدارة القلعة الحمراء لم تتلق أي إخطارات رسمية من جانب اتحاد الكرة المصري بشأن الشكوى التي تقدم بها نادي الزمالك ضد سيد عبد الحفيظ.

وأشار المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن ما يتردد عن تحويل عبد الحفيظ للجنة الانضباط في اتحاد الكرة المصري غير صحيح.

وكانت تقارير إعلامية قد أكدت أمس الأحد، أن اتحاد الكرة قرر تحويل مدير الكرة بالأهلي، إلى لجنة الانضباط بعد الشكوى التي تقدم بها نادي الزمالك ضده.

وتقدم الزمالك بشكوى ضد عبد الحفيظ بعد التصريحات التي أدلى بها منذ عدة أيام، فيما يخص تأجيل المباريات في الدوري وكذلك المشاركات الأفريقية للأهلي والزمالك خلال الموسم الجاري.