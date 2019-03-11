الاتحاد يخسر أمام الوحدة برباعية في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا

يخوض نادي اتحاد جدة ثاني مبارياته في بطولة دوري أبطال آسيا 2019 حيث يحل ضيفاً على نادي الوحدة الإماراتي في أبو ظبي، وقد استطاع الاتحاد الخروج من كبوته وحقق فوزين متتاليين كان أحدهما في الدوري المحلي والآخر في بطولة آسيا حيث سجل الاتحاد خمسة أهداف في المباراة الافتتاحية.

مباراة الاتحاد والوحدة

وكعادة شبكة beIN سبورت فإنها حصلت على حقوق البطولة وخصصت الشبكة قناة beIN sports HD 3 للمباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية بتعليق من علي محمد علي.

نتيجة مباراة الاتحاد والوحدة

ويميل التاريخ لجانب الاتحاد في مواجهاته مع الوحدة، فقد لعب الفريقين سبعة مباريات فاز الاتحاد في أربعة وتعادل في سبعة ثلاثة مباريات ولم يستطع الوحدة تحقيق الفوز على الاتحاد حتى الآن، وتحظى مباراة اليوم بمتابعة شديدة من جانب جماهير اتحاد جدة لمتابعة فريقهم الذي استرد عافيته في آخر مباراتين حيث فاز في الدوري المحلي ودوري أبطال آسيا وقدم أداء جيد.