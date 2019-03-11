نتيجة مباراة الاتحاد والوحدة في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2019

يلعب الاتحاد اليوم ثاني مبارياته على الصعيد الآسيوي حيث يلتقي مع الوحدة الإماراتي في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2019، وقد فاز الاتحاد في المباراة الماضية بنتيجة كبيرة منحت الثقة مرة أخرى للاعبين الذين أكدوا على المضي قدما نحو تحسين نتائجهم السيئة الماضية.

موعد مباراة الاتحاد والوحدة

وتقوم قناة beIN sport HD 3 بنقل اللقاء عبر شاشتها لجميع أنحاء العالم العربي بتعليق علي محمد علي، وقد أكد مدرب الوحدة على أن فريقه يسعى لتحقيق الفوز الأول له في البطولة حتى يستطيع الصعود للدور المقبل من البطولة.

نتيجة لقاء الاتحاد والوحدة

ويأتي الاتحاد في صدارة المجموعة بعد فوزه بخماسية في المباراة الأولى له؛ بينما يحل الوحدة المركز الثالث بصفر من النقاط وبفارق الأهداف عن الأخير بسبب خسارته في المباراة الأولى والتي أكد المدير الفني للوحدة على تحمل المسئولية كاملة عنها لكنه يريد تحقيق الفوز على الاتحاد في مباراة اليوم.