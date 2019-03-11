نتيجة مباراة الاتحاد والوحدة في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2019

يلعب الاتحاد اليوم ثاني مبارياته على الصعيد الآسيوي حيث يلتقي مع الوحدة الإماراتي في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2019، وقد فاز الاتحاد في المباراة الماضية بنتيجة كبيرة منحت الثقة مرة أخرى للاعبين الذين أكدوا على المضي قدما نحو تحسين نتائجهم السيئة الماضية.
موعد مباراة الاتحاد والوحدة
وتقوم قناة beIN sport HD 3 بنقل اللقاء عبر شاشتها لجميع أنحاء العالم العربي بتعليق علي محمد علي، وقد أكد مدرب الوحدة على أن فريقه يسعى لتحقيق الفوز الأول له في البطولة حتى يستطيع الصعود للدور المقبل من البطولة.
نتيجة لقاء الاتحاد والوحدة
ويأتي الاتحاد في صدارة المجموعة بعد فوزه بخماسية في المباراة الأولى له؛ بينما يحل الوحدة المركز الثالث بصفر من النقاط وبفارق الأهداف عن الأخير بسبب خسارته في المباراة الأولى والتي أكد المدير الفني للوحدة على تحمل المسئولية كاملة عنها لكنه يريد تحقيق الفوز على الاتحاد في مباراة اليوم.
- فهد المولد يضع قدمه في الكرة ولكن تمر بجوار القائم الأيمن لحارس الوحدة والكرة تمر بسلام والاتحاد يحاول خطف هدف في الدقائق الأولى من عمر اللقاء
- الوحدة يتقدم بهدف أول من عرضية ومتابعة جيدة من محمد برغش ليستطيع تسجيل الهدف الأول بكل سهولة في الدقيقة 15 من اللقاء
- الدقيقة 35 تشهد هجوم من الوحدة على الاتحاد وتصويبة من تيجاني على المرمى والحارس يصد الكرة وهناك مشادات بين لاعبي الفريقين
- نهاية الشوط الأول من اللقاء
- بداية الشوط الثاني من عمر اللقاء والنتيجة تقدم الوحدة بهدف نظيف
- الاتحاد يعود للقاء الآن بهدف يعدل النتيجة وتُصبح هدفين مقابل هدف لصالح الوحدة، وقد سجل الهدف لفريق النصر اللاعب ناصر الشمراني.
- الاتحاد يحاول إحراز التعادل وتمريرات في وسط الملعب والكرة تُقطع وتعود للوحدة وعرضية وانفراد وتسديدة قوية على مرمى الاتحاد
- الوحدة يسجل الهدف الثالث من ضربة حرة مباشرة على حدود منطقة الثمانية عشر
- نهاية الشوط الثاني والمباراة بفوز الوحدة بنتيجة 4-1