نتيجة مباراة الاتحاد والوحدة الاماراتي اليوم في دوري أبطال آسيا والعميد يتلقى هزيمة قاسية

يترقب الكثير نتيجة مباراة الاتحاد والوحدة حين يحل اتحاد جدة السعودي ضيفا ثقيلا على نادي الوحدة الاماراتي اليوم في ثاني جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا لحساب المجموعة الثانية تلك المجموعة التي تضم أيضا نادي الريان القطري ولوكوموتيف طشقند حيث يسعى الاتحاد اليوم لمواصلة صحوته المحلية والقارية التي أنعشت آمال الجماهير في عودة الفريق لمركزه.

ويدخل الاتحاد المباراة قادما من فوز في المباراة الافتتاحية أمام الريان بخماسية منحته صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط بينما يحتل الوحدة المركز الثالث برصيد 0 من النقاط مثل الريان ولكن الفارق في الأهداف هو من تحكم في الترتيب، ولهذا فان المباراة هامة للوحدة لتجنب الخروج المبكر.

نتيجة مباراة الاتحاد والوحدة

ويعيش الاتحاد حالة من الانتعاش فالفريق قد حقق أول فوز له في الدوري على أرضه في الجولة الماضية أمام ألفيحاء بهدفين من أقدام ألكسندر بريوفيتش وهو ما قد أعطي أمل للجماهير بشدة في أن الاتحاد مع المدرب الجديد سييرا سيخطو وبقوة لتحسين مركزه محليا والعودة للأمجاد القارية.

تشكيل الاتحاد الآن: فواز القرني في حراسة المرمى وفي الدفاع ماثيو، زياد الصحفي، أحمد عسيري، سعود عبد الحميد وفي خط الوسط: فهد المولد، خالد السميري، سانوجو، كارلوس فيلانويفا، البيشي و ناصر الشمراني مهاجما

اللاعبون يستعدون للنزول الآن ولحظات على انطلاقة أحداث الشوط الأول وترقب كبير من الجماهير

بداية المباراة الآن النصر على يمين المقصورة والوحدة على يسارها

الدقيقة 16: الوحدة يتقدم وكرة خطيرة والهدف الأول في المباراة عن طريث محمد برقاش والوحدة يتقدم بهدف نظيف الآن

الدقيقة 35: الاتحاد يحاول العودة وهجمات الوحدة المرتدة خطيرة وفواز القرني يتصدي لكرة وتسديدة قوية ونهاية الشوط الأول بهدف نظيف

الوحدة يحرز الهدف الثاني في بداية الشوط الثانب ولكن الاتحاد يعود بهدف عن طريق الشهراني والنتيجة تصبح 2-1 للوحدة

الوحدة يضيف الهدف الثالث عن طريق اسماعيل مطر ثم الهدف الرابع في الوقت بدل الضائع والمباراة تنتهي بفوز الوحدة برباعية مقابل هدف

الاتحاد والوحدة اليوم

وتنطلق أحداث مباراة الاتحاد والوحدة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية والخامسة بتوقيت القاهرة، حيث تنقل المباراة عبر قناة beIN Sports 3HD بتعليق علي محمد علي وقناة الكأس الثامنة بتعليق سمير اليعقوبي في ظل ادارة تحكيمية من قبل الحكم أحمد العلي.