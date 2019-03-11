بالأربعة.. الوحدة الإماراتي يوقف الاتحاد السعودي في دوري أبطال آسيا

جدة - عمرو شويل هزم الوحدة الإماراتي نادي الاتحاد 4-1 في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من المجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا.

سجل محمد صالح برغش الهدف الأول للوحدة في الدقيقة 16، وانتهى الشوط الأول على هذه النتيجة.

وفي الدقيقة 52 سجل ليوناردو دا سيلفا الهدف الثاني للوحدة بتسديدة من على خط المنطقة، بعد فشل دفاعي من الاتحاد.

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وقلص ناصر الشمراني النتيجة للاتحاد إلى 1/2 بعد خطأ من الحارس الشامسي في الدقيقة 56.

لكن البديل إسماعيل مطر أعاد الفارق إلى هدفين بعدما سجل من ركلة حرة في الدقيقة 80.

وأكمل ليوناردو دا سيلفا رباعية الوحدة في الدقيقة 90+1.

ورفع الفوز رصيد الوحدة إلى 3 نقاط في المركز الثالث لكنه في الصدارة مع الاتحاد ولوكوموتيف طشقند الأوزبكي، بانتظار نتيجة لوكوموتيف مع الريان القطري الذي لا يملك أي نقطة.