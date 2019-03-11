الاتحاد الآسيوي يعاقب الامارات بقسوة بسبب مباراة قطر

أقرت اللجنة التأديبية والأخلاقية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بتوقيع غرامة مالية على اتحاد الإمارات لكرة القدم، وقدرها 150,000 دولار، عقب الأحداث التي وقعت خلال مباراة الإمارات وقطر في نصف نهائي كأس آسيا في الإمارات يوم 29 يناير/كانون الثاني 2019، على ستاد محمد بن زايد في أبوظبي.
وتضمنت العقوبة، لعب المنتخب الإماراتي مباراة واحدة بدون جمهور، أي إغلاق كامل للملعب، في أولى مبارياته على ملعبه ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2023 وكأس العالم 2022.
وشرح الاتحاد الآسيوي أسباب العقوبة، وفقاً لقانون التأديب الآسيوي والأخلاقيات، موضحاً أن العقوبة بسبب سلوك الجماهير وفقاً للمادة 26 من القانون، وخطأ في تنظيم المباريات، وفقاً للمادة 64.
ووفقاً للوائح السلامة والأمن في الاتحاد الآسيوي، بتوزيع مشروبات، بما يتعارض والمادة 31، وتأمين الممرات العامة، بما يتعارض والمادة 33.
وأكد الاتحاد الآسيوي أن الغرامة يجب أن تسدد في غضون 30 يوماً وفقاً للمادة 11.3 من قانون التأديب والأخلاقيات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وفي حال حدوث أي انتهاكات مستقبلية، قد تشدد العقوبات.
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