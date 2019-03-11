شكرا لقرائتكم تعرف على موعد انضمام لاعبى الإسماعيلى لمعسكر منتخب مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينضم عبد الرحمن مجدى، وباهر المحمدى، ثنائى الإسماعيلى لصفوف منتخب مصر فى معسكر مارس، عقب مواجهة الأفريقى التونسى، ويحل الدراويش ضيفًا على الفريق التونسى السبت المقبل باستاد رادس، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويستعد منتخب الفراعنة لخوض مباراة أمام النيجر يوم 23 مارس فى ختام تصفيات كأس الأمم الأفريقية بجانب ودية أمام نيجيريا يوم 26 من نفس الشهر، ويلتقى الدراويش غدًا الثلاثاء منافسه سموحة باستاد برج العرب لحساب الأسبوع الــ25 من عمر مسابقة الدورى المحلى.