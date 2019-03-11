شكرا لقرائتكم الحرس وإنبى يكتفيان بالتعادل السلبى فى الشوط الأول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول بين حرس الحدود وإنبى بالتعادل السلبى، فى المباراة المقامة بينهما حاليًا على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ26 بالدورى الممتاز.

وشهد الشوط الأول، هجمات متبادلة بين الفريقين دون أن يستطيع أحدهما من خطف هدف التقدم وجاءت أولى هجمات إنبى الخطيرة فى الدقيقة 13 من هجمة مرتدة سريعة للفريق البترولى، ومرر أحمد رفعت الكرة بينية طويلة لعماد فتحي الذى انفرد بسامح على حارس مرمى الحددود ولكن تفوق عليه الحارس وانتزع حرس الحدود زمام تهديد مرمى إنبى خاصة من خلال تحركات مهاجمه موسيس ولكن دون جدوى.

ويحتل حرس الحدود المركز الحادى عشر برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 9 وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 23 هدفًا وتلقت شباكه 27 هدفًا وما زال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل إنبى المركز الأخير برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 9 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 27 هدفًا وتلقت شباكه 36 هدفًا وما زال لديه مباراة مؤجلة.