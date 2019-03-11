تعرف علي كواليس عودة زين الدين زيدان لتدريب ريال مدريد

ساعات قليلة تفصلنا عن الاعلان الرسمي من نادي ريال مدريد الاسباني عن عودة الفرنسي زين الدين زيدان لمقعد المدير الفني للنادي المللكي بعد اشهر قليلة من تقدمه باعتذار عن استكمال مهمته مع الفريق قبل انطلاق الموسم الجاري .
وكشفت تقارير صحفية اسبانية عن كواليس العودة المفاجئة لزيدان لريال مدريد قبل انتهاء الموسم في خطوة غير متوقعة .
وقالت صحيفة "ماركا" أن زيدان وافق علي العودة بعقد طويل يمتد حتي 2022، لينهي ما بدأه مع الريال قبل رحيله الصيف الماضي .
وأكدت الصحيفة أن فلورنتينو بيريز لميحتاج سوي التحدث مرتين مع زيدان عبر الهاتف ليوافق الاخير علي العودة بعد ان ابدي بيريز استعداده لتنفيذ شروطه .
وأشارت ماركا الي ان زيدان كان يمتلك بالفعل الكثير من العروض المغرية الا انه علاقته القوية بالنادي الملكي الاسباني حسمت الامر .
في ذات الإطار أكد الصحفي الكتالوني المعروف اجيبار أن بيريز تواصل مع المدرب الفرنسي عقب الخروج من دوري ابطال اوروبا أمام اياكس وعرض عليه العودة لقيادة الفريق، ليطلب
وكشفت صحيفة "ماركا" عن اهم شروط زيدان للموافقة علي العودة الي الريال والتي تلخصت في فرض سيطرته تماماً علي الفريق، والتحكم الكامل في سوق الانتقالات المقبل للفريق.
كما أكد زيدان علي تمسكه بتواجد الثنائي مارسيلو وايسكو في مدريد الموسم المقبل بعد ان كانا قاب قوسين او ادني من الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .
ورفض زيدان فكرة التعاقد مع البرازيلي نيمار، مفضلاً محاولة التعاقد مع زميله في باريس سان جيرمان كيليان مبابي ، كما رفض زيدان عودة خاميس رودريجيز صانع العاب الفريق المعار لبايرن ميونيخ الالماني .
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