فيديو.. المحكمة تعاقب مشجع برمنجهام بالسجن بعد اعتدائه علي لاعب استون فيلا

أصدرت محكمة برمنجهام الإنجليزية حكمًا بمعاقبة المشجع الذي اعتدي على جاك جريتش لاعب استون فيلا أثناء مباراة فريقه مع برمنجهام في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي "تشامبيون شيب".

وكان بول ميتشل المشجع الإنجليزي نزل إلى أرضية

الملعب في الدقيقة العاشرة من بداية المباراة ووجه لكمة قوية من الخلف لجاك جريتش لاعب فريق استون فيلا، الأمر الذي أدي إلى اعتقاله بعد الواقعة.

وقررت المحكمة الإنجليزية معاقبة بول ميتشل بالسجن لمدة 14 أسبوعًا مع حرمانه بدخول ملاعب كرة القدم لعشر سنوات مقبلة، بالإضافة إلى 350 جنيه استيرليني غرامة مالية على المشجع الإنجليزي.

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الجدير بالذكر أن استون فيلا فاز على نظيره برمنجهام بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت مساء أمس.