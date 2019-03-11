تقارير إسبانية.. زيدان مديراً فنياً لريال مدريد

تستعد ادارة نادي ريال مدريد الاسباني خلال ساعات قليلة للاعلان بشكل رسمي عن عودة الفرنسي زين الدين زيدانلشغل منصب المدير الفني للفريق في ولايته الثانية بعد استقالته الصيف الماضي .
وأكدت صحيفة "الموندو" الإسبانية ان زين الدين زيدان قد وافق بشكل نهائي علي العودة لقيادة الميرينجي، وان المدرب الفرنسي سيقود اولي تدريباته مع الفريق صباح غد الثلاثاء،بعد موافقة ادارة ريال مدريد علي بعض الشروط التي وضعها قبل الموافقة علي العودة مرة أخري .
وفي ذات الإطار أكدت صحيفة "ماركا" ان ادارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز قد اتخذت قراراً نهائياً بفك الارتباط مع سنتياجو سولاري المدير الفني الحالي للفريق بعد الخروج من
وأكدت الصحيفة ان زيدان سيوقع عقداً جديداً مع النادي الملكي حتي نهاية موسم 2022 ، علي ان يحصل المدرب الفائز بلقب دوري الابطال ثلاثة مرات متتالية علي راتب يصل ل 9 مليون يورو سنويا ً .
كما أكد خوسية دياز الصحفي الشهير بصحيفة "ماركا" ان سولار قد قام بالفعل بتوديع لاعبي ريال مدريد عقب نهاية مران اليوم .
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