تعادل سلبي بين الداخلية والمقاصة

تعادل فريق الداخلية ومصر المقاصة بدون اهداف بستاد كلية الشرطة ضمن الجولة 26 للدوري الممتاز. الممتاز. جاء اللقاء دون المستوى وأنحصرت الكرة في منتصف الملعب وحصل صلاح عاشور على انذار بسبب الخشونة. بهذه النتيجة ارتفع رصيد الداخلية الى 24 نقطة والمقاصة الى 38 نقطة.

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