الزمالك يفوز على الداخلية في بطولة الجمهورية

فاز فريق الكرة بنادي الزمالك مواليد 2001 علي فريق الداخلية بهدف دون رد، في إطار الجولة الثانية والثلاثين، ضمن فعاليات بطولة الجمهورية للناشئين. الثانية والثلاثين، ضمن فعاليات بطولة الجمهورية للناشئين. أحرز هدف الزمالك الوحيد في مرمى الداخلية، أحمد كمال. ويقود زمالك 2001 محمد جمال مديرًا فنيا ويعاونه مصطفى محمود، وأحمد عبد الرءوف، وإداريا كابتن مغاوري والمشرف سعيد الجدي.

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