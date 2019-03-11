الزمالك يفوز على الداخلية في بطولة الجمهورية

فاز فريق الكرة بنادي الزمالك مواليد 2001 علي فريق الداخلية بهدف دون رد، في إطار الجولةالثانية والثلاثين، ضمن فعاليات بطولة الجمهورية للناشئين.
أحرز هدف الزمالك الوحيد في
ويقود زمالك 2001 محمد جمال مديرًا فنيا ويعاونه مصطفى محمود، وأحمد عبد الرءوف، وإداريا كابتن مغاوري والمشرف سعيد الجدي.
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