الزمالك 2002 يهزم دجلة في دوري القطاعات

فاز فريق الكرة بنادي الزمالك مواليد 2002 علي فريق وادي دجلة بهدفين مقابل لاشيء، في الجولة الثالثة عشرة، ضمن منافسات دوري قطاعات القاهرة. ضمن منافسات دوري قطاعات القاهرة. وأحرز اهداف الزمالك كل من: طاهر هشام، ومحمد سمير. ويقود زمالك 2002 جمال حمزة مديرا فنيا ويعاونه محمود محمود مدربا عاما، وأحمد محسن مدربا، والمشرف الفني أيمن اليمني، وسيد صلاح اداري الفريق.

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