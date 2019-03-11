اشبال المنيا يكتسح ديرمواس ويواصل صدارة دوري المنطقة

حقق فريق كرة القدم مواليد ٢٠٠٠ بنادي المنيا، فوزاً كبيرًا، اليوم الأثنين، على فريق ديرمواس ، بثمانية أهداف ، مقابل هدف وحيد بدوري المنطقة، وسيطر لاعبو المنيا على المباراة بشكل كامل ، والتي اقيمت بملعب المنيا الجديدة.
و نجحوا خلالها في إحراز الأهداف الثمانية، ورفع رصيدهم إلى ١٨ نقطة في المركز الاول بالمجموعة، وسجل أهداف المنيا كل من ، أبانوب فوزي ( ٣ أهداف) ، ومحمد حسن كوفي ( ٣ أهداف) ، وهدف وحيد
يقود فريق المنيا مواليد 2000 كل من، أحمد ابو بكر ، مديرا فنيًا، حازم جمال مدربا، محمد يسري ، مدرب حراس مرمى، د. محمد علي ، طبيب، وسامر سيد ، مدير مالي وإداري، تحت إشراف ، ياسر عبدالوهاب ، مدير قطاع الناشئين.
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