اشبال المنيا يكتسح ديرمواس ويواصل صدارة دوري المنطقة

حقق فريق كرة القدم مواليد ٢٠٠٠ بنادي المنيا، فوزاً كبيرًا، اليوم الأثنين، على فريق ديرمواس ، بثمانية أهداف ، مقابل هدف وحيد بدوري المنطقة، وسيطر لاعبو المنيا على المباراة بشكل كامل ، والتي اقيمت بملعب المنيا الجديدة.

و نجحوا خلالها في إحراز الأهداف الثمانية، ورفع رصيدهم إلى ١٨ نقطة في المركز الاول بالمجموعة، وسجل أهداف المنيا كل من ، أبانوب فوزي ( ٣ أهداف) ، ومحمد حسن كوفي ( ٣ أهداف) ، وهدف وحيد

للاعبين مصطفى شعبان ، و إسلام بوله.

يقود فريق المنيا مواليد 2000 كل من، أحمد ابو بكر ، مديرا فنيًا، حازم جمال مدربا، محمد يسري ، مدرب حراس مرمى، د. محمد علي ، طبيب، وسامر سيد ، مدير مالي وإداري، تحت إشراف ، ياسر عبدالوهاب ، مدير قطاع الناشئين.