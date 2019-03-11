زين الدين زيدان يحدد شروط جديدة للعودة إلى ريال مدريد

اقترب زين الدين زيدان من العودة مجددا لريال مدريد، لتكون الولاية الثانية مع الفريق.

وأكدت التقارير الإسبانية مساء، اليوم الاثنين، أن مسئولو ريال مدريد توصلوا إلى اتفاق مع زيدان بشأن العودة مجددا لتدريب الفريق، بعدما وافق النادي الإسباني على

شروطه.

وأشارت التقارير إلى أن سانتياجو سولاري سيتم إقالته خلال الساعات المقبلة، وسيتم الإعلان عن عودة زيدان مدربا للفريق مساء اليوم، أو غدا.

ووضع زيدان شروط من أجل عودته من جديد

‏- أن تكون لديه كامل الصلاحيات في الفريق

‏- الاستغناء عن اللاعبين الذين لا يريدهم، وجلب ما يريد

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‏- مارسليو وإيسكو لا يُباعان

‏- لا تشتري نيمار

‏- لا يعود خاميس

‏- المحاولة للتوقيع مع كيليان مبابي وإيدسون هازارد

وكان زيدان أعلن رحيله عن القيادة الفنية للفريق في الصيف الماضي بعد قيادة الفريق لمدة ٣ سنوات.