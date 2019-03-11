رسميًا.. اتحاد الكرة يعلن تأجيل مباراة المقاولون والزمالك

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة المقاولون العرب مع الزمالك ضمن الجولة 25 من مسابقة الدوري ضمن الجولة 25 من مسابقة الدوريالممتاز في السابعة من مساء، الأربعاء 20 مارس الجاري، باستاد بتروسبورت بدلا من إقامتها الخميس 14 مارس الجاري.

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