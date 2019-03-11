البنك الأهلي يتأهل لدورة الترقي في القسم الثالث

تأهل فريق البنك الأهلي إلى دورة الترقي في القسم الثالث على حساب فريق جولدي في المباراة الفاصلة التي جمعت الفريقين، اليوم الاثنين. في المباراة الفاصلة التي جمعت الفريقين، اليوم الاثنين. وفاز البنك الأهلي على جولدي بهدف دون رد سجله عمرو عزت، ليصعد البنك الأهلي إلى دورة الترقي المؤهلة للقسم الثاني للدوري.

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