فرانس فوتبول: ريال مدريد يستنجد بزيدان

أكدت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية توصل حامل لقب دوري أبطال أوروبا في الثلاثة مواسم الماضية، زين الدين زيدان، لاتفاق رسمي مع رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، على العودة لتولي زمام الأمور في الفريق بعقد طويل الأمد.

وعنونت المجلة تقريرها عن عودة زيدان قائلة “لقد عاد..العودة العظيمة لزيدان”، وهو التقرير الذي جاء بعد دقائق قليلة من انتشار خبر توديع المدرب المؤقت “سولاري” لجميع لاعبي الفريق في مركز تدريبات ريال مدريد منذ صباح اليوم الاثنين رغم الفوز العريض الذي حققه على بلد الوليد في الدوري مساء أمس الأحد.

ونشر كذلك راديو مونت كارلو الفرنسي الشهير عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، صورة لزين الدين زيدان حملت عنوان “انها حقيقة..زيدان عاد”!.

وكان موقع الخليج 365 أكد يوم الخميس الماضي خبر إقالة سولاري وتعيين زين الدين زيدان خلفًا له بعدما كسب زيدان ضمانات من بيريز لإبرام صفقات رنانة في الصيف مثل التعاقد مع إدين أزار من تشيلسي أو شراء مبابي من باريس سان جيرمان.

ورفض عدد من لاعبي ريال مدريد الحاليين والسابقين عودة جوزيه مورينيو لتولي تدريب الفريق في الفترة القادمة.

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وقال نجم الثمانينيات “فالدانو” أن مورينيو الاسم الذي يتفرق عليه المدريديين بينما زيدان هو موحد الفريق الأول.

وانتشرت في الساعات الأخيرة شائعات عن نية زيدان في تولي تدريب يوفنتوس خلفًا لأليجري الموسم المقبل، على خلفية ظهوره في تورينو مؤخرًا.

ويبدو أن زيدان لم يتوصل لاتفاق فوجد أنه لا مفر من العودة إلى مدريد خاصةً مع ارتباط بوتشيتينو ومورينيو بالنادي.

وسبق لزيدان قيادة الريال لتتويج بلقب الدوري الإسباني ولقبين لكأس العالم للأندية فضلاً عن ثلاثة ألقاب لدوري أبطال أوروبا.