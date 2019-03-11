اخبار الرياضه

فرانس فوتبول: ريال مدريد يستنجد بزيدان

0 نشر
محمود ماهر 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

أكدت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية توصل حامل لقب في الثلاثة مواسم الماضية، زين الدين زيدان، لاتفاق رسمي مع رئيس ، فلورنتينو بيريز، على العودة لتولي زمام الأمور في الفريق بعقد طويل الأمد.

وعنونت المجلة تقريرها عن عودة زيدان قائلة “لقد عاد..العودة العظيمة لزيدان”، وهو التقرير الذي جاء بعد دقائق قليلة من انتشار خبر توديع المدرب المؤقت “سولاري” لجميع لاعبي الفريق في مركز تدريبات ريال مدريد منذ صباح اليوم الاثنين رغم الفوز العريض الذي حققه على بلد الوليد في الدوري مساء أمس الأحد.

ونشر كذلك راديو مونت كارلو الفرنسي الشهير عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، صورة لزين الدين زيدان حملت عنوان “انها حقيقة..زيدان عاد”!.

وكان موقع الخليج 365 أكد يوم الخميس الماضي خبر إقالة سولاري وتعيين زين الدين زيدان خلفًا له بعدما كسب زيدان ضمانات من بيريز لإبرام صفقات رنانة في الصيف مثل التعاقد مع إدين أزار من أو شراء مبابي من باريس سان جيرمان.

ورفض عدد من لاعبي ريال مدريد الحاليين والسابقين عودة جوزيه مورينيو لتولي تدريب الفريق في الفترة القادمة.

Advertisements

وقال نجم الثمانينيات “فالدانو” أن مورينيو الاسم الذي يتفرق عليه المدريديين بينما زيدان هو موحد الفريق الأول.

وانتشرت في الساعات الأخيرة شائعات عن نية زيدان في تولي تدريب يوفنتوس خلفًا لأليجري الموسم المقبل، على خلفية ظهوره في تورينو مؤخرًا.

ويبدو أن زيدان لم يتوصل لاتفاق فوجد أنه لا مفر من العودة إلى مدريد خاصةً مع ارتباط بوتشيتينو ومورينيو بالنادي.

وسبق لزيدان قيادة الريال لتتويج بلقب ولقبين لكأس العالم للأندية فضلاً عن ثلاثة ألقاب لدوري أبطال أوروبا.

راديو مونت كارلو يتحدث عن عودة زيدان لتدريب ريال مدريد (صور: MCR)
راديو مونت كارلو يتحدث عن عودة زيدان لتدريب ريال مدريد (صور: MCR)

 

صحيفة فرانس فوتبول تؤكد عودة زيدان لتدريب ريال مدريد (صور: FFB)
صحيفة فرانس فوتبول تؤكد عودة زيدان لتدريب ريال مدريد (صور: FFB)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فرانس فوتبول: ريال مدريد يستنجد بزيدان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا