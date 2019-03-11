عاجل | سولاري يودع الجميع في ريال مدريد

شوهد المدير الفني لريال مدريد “سانتياجو سولاري” يُودع الجميع في مركز تدريبات ريال مدريد (فالديبيباس)، بعد ظهر اليوم الاثنين، وبعدها بدقائق بدأت مجلة فرانس فوتبول تتحدث عن عودة زين الدين زيدان لتولي المسؤولية.

وقالت إذاعة أوندا ثيرو الإسبانية أن زيدان سيعود ليكون مدربًا لريال مدريد بدءًا من الجولة القادمة في الليجا، بعدما حصل على ضمانات من الإدارة بإبرام عدة تعاقدات في الميركاتو الصيفي.

وأكد المصدر ذاته أن هناك حالة من الدهشة والفرحة بين لاعبي ريال مدريد بعد معرفتهم بتقدم المفاوضات بين زين الدين زيدان وفلورنتينو بيريز للعودة لتولي المسؤولية الفنية للفريق فيما تبقى من الموسم الحالي، بعدما استبعدت بعض الصحف حدوث ذلك لرغبة زيزو في تولي المنصب بدءًا من الموسم الجديد لخوض مرحلة تحضيرية وإبرام الصفقات التي يريدها.

Advertisements

وفاز ريال مدريد برباعية ليلة أمس على ملعب بلد الوليد بعد أيام قليلة من خسارته المثيرة أمام أياكس أمستردام في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وهي الخسارة التي دقت المسمار الأخير في نعش سولاري مع الريال هذا الموسم.

وقالت صحيفة ماركا “سولاري يعلم بما يجري من حوله، وقد بدأ بالفعل في توديع لاعبي الفريق منذ الصباح الباكر لليوم الاثنين”.

وأوضحت “بدا الجميع في التدريب على يقين بأن سولاري سيرحل اليوم. اللاعبون بانتظار قرار وشيك من إدارة النادي يقضي بإقالة المدرب الأرجنتيني الشاب، ومن المتوقع صدور القرار بشكل رسمي مساء اليوم الاثنين”.