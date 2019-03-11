تقرير | هل يعود كريستيانو رونالدو بعد عودة زيدان؟

بعد ساعات قليلة من إقناع إدارة ريال مدريد للمدرب الفرنسي “زين الدين زيدان” بالعودة لتدريب الفريق خلفًا للمدرب المؤقت “سانتياجو سولاري”، نشرت مجلة فرانس فوتبول عبر موقعها الرسمي خبر يفيد بإمكانية عودة كريستيانو رونالدو من يوفنتوس مع بداية الميركاتو الصيفي المقبل.

ولم يستفق عشاق ريال مدريد من خبر اتفاق مجلس الإدارة بقيادة فلورنتينو بيريز مع زين الدين زيدان، حتى وظهرت قنبلة جديدة تحمل في طياتها إمكانية عودة رونالدو إلى سانتياجو برنابيو.

وقالت مجلة فرانس فوتبول “منذ أن رحل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس في الميركاتو الصيفي الماضي، ويعيش ريال مدريد العديد من الأزمات الفنية، كما اهتزت نتائجه على كافة الأصعدة، وخرج من جميع البطولات”.

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ومنذ سقوط يوفنتوس في الهزيمة أمام أتلتيكو مدريد بهدفين دون رد بذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وتحوم أخبار مختلفة حول إمكانية رحيل رونالدو عن تورينو، فقد ذهب إلى هناك لجلب لقب دوري الأبطال، وفريق السيدة العجوز بات الآن على مقربة من توديع البطولة المستعصية.

ونقلت صحيفة فرانس فوتبول تصريحات سابقة لكريستيانو رونالدو قال فيها “إذا عاد زيدان إلى مدريد سأعود من جديد”، وتساءلت: “لكن إذا أعلن اللاعب عودته إلى مدريد، ما الذي يفكر فيه يوفنتوس الآن؟ خاصةً وأنه مرتبط بعقد مع رونالدو حتى يونيه 2022؟ إدارة يوفنتوس ستطلب الكثير من دون شك للإفراج عن لاعب تكلفته تصل لـ 117 مليون يورو”.

ووفق مرصد كرة القدم المتخصص في التحليل الإحصائي لكرة القدم، فإن سعر كريستيانو رونالدو يصل حاليًا في السوق لـ 123 مليون يورو وهو سعر مقارب لمجموع أسعار إيسكو وبيل وفينيسيوس معًا.