لا يوفنتوس أو البرازيل أو قطر..جوارديولا حدد مصيره وأكد معلومة زيدان!

أخبر المدير الفني لنادي مانشستر سيتي “جوزيب جوارديولا” بعض أصدقاءه المقربين برغبته المُلحة في الاستمرار على كرسي الإدارة الفنية لمانشستر سيتي لمدة أربعة أعوام قادمة، نافيًا نيته في مغادرة ملعب طيران الاتحاد للعمل مع البطل القياسي للدوري الإيطالي “يوفنتوس”.

وفي ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، قالت صحيفة تلجراف في تقرير نشرته “جوارديولا أخبر المقربين منه بأنه يأمل في البقاء مع مانشستر سيتي لأربعة مواسم قادمة، حتى عام 2023”.

وتصدر جوارديولا قائمة المدربين المُرشحين لتولي تدريب منتخبي البرازيل أو قطر في صيف 2020 لتحضير أحدهما للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 التي سوف تستضيفها منطقة الشرق الأوسط للمرة الأولى في التاريخ.

ويأتي تقرير صحيفة ديلي تلجراف البريطانية بعد أقل من 24 ساعة على التصريح الذي أدلى به جوزيب جوارديولا حول إمكانية رحيله لتدريب يوفنتوس.

وقال جوارديولا للصحفيين بعد الفوز على واتفورد في البريميرليج بثلاثة أهداف لهدف “لو أراد مانشستر سيتي أن أبقى، سأفعل وسأستمر هنا، أعرف ما قيل على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنني لا أعرف لماذا تُردد وسائل الإعلام مثل هذه الأشياء (يقصد ارتباط اسمه بيوفنتوس)”.

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وأضاف “لديّ عقد مدته عامين إضافيين مع مانشستر سيتي وأنا لن أرحل إلا إذا تمت ٍإقالتي من تدريب الفريق، إذا رغبوا (إدارة النادي) في استمراري سأبقى”.

ورغم تكرار خبر أن جوارديولا أعطى موافقة مبدئية على تدريب يوفنتوس في الصحف الإيطالية والإنجليزية، إلا أن جمهور مانشستر سيتي لم يصدق، فلا يوجد سبب يدفعه نحو الرحيل، كما أن الدوري الإيطالي ليس تحديًا كبيرًا بسبب هيمنة يوفنتوس مع أي مدرب يدربه منذ ست سنوات، وهذا ما تجلى خلال فترتي أنطونيو كونتي ثم ماسيمليانو أليجري.

وتصادف مع تصريحات جوارديولا بعد مباراة واتفورد، انتشار خبر تواجد زين الدين زيدان في تورينو للتفاوض على البنود الشخصية للتعاقد مع يوفنتوس بدءًا من يونيه المقبل، حسب تأكيد صحيفة لا ستامبا الإيطالية.

وأراد زيدان من زيارته لتورينو هذا الشهر، أخذ بعض الضمانات من جانب إدارة يوفنتوس بأن يكون المدرب القادم للفريق قبل إعطاء كلمة نهائية لريال مدريد الذي يحاول معه منذ الأسبوع الماضي بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا أمام أياكس.