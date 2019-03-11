صورة | برشلونة أولوية لجوهرة دفاع هولندا “دي ليخت”

تجدد الحديث في كتالونيا، صباح اليوم الاثنين، عن قرب انضمام المدافع الدولي الهولندي “ماتياس دي ليخت” إلى صفوف برشلونة خلال الميركاتو الصيفي، حيث يفضل اللاعب مرافقة زميله في أياكس أمستردام “فرانكي دي يونج” إلى كامب نو، بعدما وقع الأخير على عقد طويل الأمد مع البرسا نظير 80 مليون يورو خلال الميركاتو الشتوي الماضي، وراتب سنوي 16 مليون يورو.

وتصدرت صورة جوهرة دفاع هولندا ونادي أياكس أمستردام “دي ليخت” لغلاف صحيفة إل موندو ديبورتيفو في العدد الصادر اليوم.

وعنونت الصحيفة قائلة “أولوية دي ليخت تتجه نحو الانضمام إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي. الهولندي يرغب في ارتداء ألوان البلوجرانا، ولذلك تجاهل كل العروض الجادة التي قدمت له في الفترة الماضية”.

وحاولت أندية مانشستر سيتي ويوفنتوس مع دي ليخت بعد تتويجه بلقب الفتى الذهبي لعام 2018، في الحفل الذي أقيم بتورينو، وحضره لفيف من الشخصيات المؤثرة في يوفنتوس.

وقيل أن إدارة يوفنتوس تحدثت بشكل مباشر مع مسؤولي أياكس أمستردام الذين تواجدوا في تورينو آنذاك، وفي مقدمتهم حارس المرمى الهولندي “إيدوين فاندر سار” الذي سبق ومثل يوفنتوس في نهاية التسعينيات.

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وأضافت إل موندو ديبورتيفو في تقريرها “دي ليخت ينتظر تحرك برشلونة من أجله، إنه يسعى لتكرار نفس ما فعله زميله في أياكس ومنتخب هولندا (فرانكي دي يونج) لرؤيته أن هناك مشروع رياضي مميز في برشلونة، وهذا ما يهمه أكثر من العروض المالية”.

واتفقت صحيفة (نوس الهولندية) مع ما قالته إل موندو، لكنها أضافت المزيد، قائلة “هو يفضل خيار البرسا الذي يبدو الأقرب من توقيعه، وعلى أي حال وجهة دي ليخت في الصيف المقبل ستكون إما إسبانيا أو إيطاليا”.

مدافع سوبر

ساهم صاحب الـ 19 عامًا بصورة ملموسة في ترشح أياكس إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا على حساب ريال مدريد هذا الشهر.

ويُجيد قائد أياكس في مركزي الإرتكاز وقلب الدفاع، ويصل طوله لـ 1.88 سم، ويمكنه اللعب بالقدمين، بالتالي يستطيع اللعب في أي مكان يطلب منه بالخط الخلفي.

وشارك اللاعب في 23 مباراة بالدوري الهولندي سجل خلالهم هدفين، كما سجل في كأس هولندا أمام فينورد على ملعب دي كويب في روتردام نهاية الشهر الماضي.

ومنذ تصعيده للفريق الأول لأياكس عام 2016، ويشارك دي ليخت بصفة دائمة في الدوري، حيث لعب 11 مباراة بموسم 2017/2016، و33 مباراة في موسم 2018/2017.