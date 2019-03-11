اونلاين | رابط "كورة ستار" مباراة النصر وذوب اهن اصفهان بث مباشر Onlive – يلا شوت

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يواجه نادي النصر السعودي نظيره ذوب آهن أصفهان الإيراني، مساء الويم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا، على ملعب نادي النصر الإماراتي في مدينة دبي.

ويسعى نادي النصر إلى تحقيق الفوز الأول له في مرحلة دور المجموعات، وذلك بعد خسارته في الجولة الأولى أمام الوصل الإماراتي بهدف دون رد.

النصر يحتل حاليًّا المركز الرابع في المجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا بعد خسارته من فريق الوصل، بينما يحتل نادي ذوب آهن أصفهان المركز الثاني برصيد نقطة واحدة بعد تعادله مع فريق الزوراء العراقي في الجولة الأولى.

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وكان المدرب البرتغالي روي فيتوريا، أكد أن نادي النصر سيقاتل من أجل تحقيق الفوز، مضيفًا أن النصر تعلم من الأخطاء التي وقع فيها أمام نادي الوصل في المباراة الأولى.

يذكر أن نادي النصر كان حقق الفوز بصعوبة بالغة على نادي الاتفاق بثلاثية مقابل هدفين، في الجولة الثالثة والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل نادي النصر حاليًّا المركز الثاني في جدول ترتيب أندية دوري المحترفين برصيد 52 نقطة.