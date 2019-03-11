اونلاين | يلا شوووت "انطلاق" كورة لايف مشاهدة الاتحاد والوحده مباشر

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تعرف على موعد مباراة الاتحاد السعودي ضد الوحدة الإماراتي في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2018-19، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يفتح استاد آل نهيان أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين الاتحاد والوحدة، وذلك يوم الإثنين القادم 11 مارس 2019، الموافق 4 رجب 1440 هجريًا، في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2018-19.

حقق النمور فوز مهم في مباراتهم الأخيرة أمام الفيحاء بهدفين دون رد، في إطار منافسات الجولة 23 من الدوري السعودي للمحترفين، ويحتل الفريق حاليًا المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة، متأخراً بـ4 نقاط عن المنطقة الدافئة وهي المركز الثاني عشر الذي يبقى فيها فريق الحزم برصيد 23 نقطة، فحتى الآن خاض العميد 23 مباراة، لم يحقق الفوز سوا في أربع مباريات فقط، وتعادل في سبع وخسر 12 مواجهة.

كانت آخر مباريات الوحدة أمام فريق لوكوموتيف الأوزبكي في دوري أبطال آسيا، وخسر العنابي هذا اللقاء بهدفين دون رد، أما في الدوري فيحتل الفريق حاليًا المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 27 نقطة، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 17 مباراة، حقق الانتصار في 8 مباريات، وتعادل في ثلاث، بينما تلقى ست هزائم.