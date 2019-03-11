رياضة | عودة "البركة".. أرقام أسطورية حققها زيدان مع ريال مدريد كمدرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عودة "البركة".. أرقام أسطورية حققها زيدان مع ريال مدريد كمدرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إسبانية، عودة الفرنسي زين الدين زيدان لقيادة ريال مدريد بعد الموسم الكارثي تحت قيادة الثنائي جولين لوبيتيجي وسانتياجو سولاري.

وخرج ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا بهزيمة قاسية من آياكس أمستردام في دور الستة عشر بينما خسر من برشلونة مرتين في أقل من شهر؛ مرة في كأس الملك وأخرى في الليجا.

وتزداد الأمور صعوبة داخل غرفة تبديل الملابس حيثُ يعاني الفريق من خلافات عدة آخرها كانت مشاجرة عنيفة بين مارسيلو وسيرخيو راموس في التدريبات بالأمس.

ترك زيدان، الفريق الملكي في الصيف الماضي بعد تحقيق الشامبيونزليج للمرة الثالثة على التوالي، في قرار صدم الجميع وعقب ذلك رحيل كريستيانو رونالدو ويتولى جولين لوبيتيجي تدريب الفريق.

وفيما يلي نرصد لكم أرقام زيدان مع الريال خلال فترة التدريب الأولى له:

- زيدان قاد ريال مدريد في 149 مباراة وفاز 104 وتعادل 29 وخسر 16 مباراة

- سجل نجوم ريال مدريد وقتها 393 هدفاً

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- زيدان حقق 9 ألقاب مع ريال مدريد خلال عامين ونصف كالتالي:

دوري أبطال أوروبا (3 مرات)

كأس العالم للأندية (مرتين)

السوبر الأوروبي (مرتين)

الدوري الأسباني (مرة واحدة)

السوبر الأسباني (مرة واحدة)

- وصل زيدان إلى 8 نهائيات = 8 بطولات