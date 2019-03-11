رياضة | عاجل.. بيريز يصدر بيانا رسميا لجماهير ريال مدريد بعد قليل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. بيريز يصدر بيانا رسميا لجماهير ريال مدريد بعد قليل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر نادي ريال مدريد الإسباني على عودة الفرنسي زين الدين زيدان لقيادة الفريق من جديد لخلافة الأرجنتيني سانتياجو سولاري في الفترة القادمة.

ذكر موقع ديفنسا سنترال، أن فلورنتينيو بيريز رئيس نادي ريال مدريد وصل منذ دقائق إلى النادي لعقد اجتماع مع مجلس الإدارة خلال الساعات القادمة.

واكد الموقع، على أن بيريز سيخرج بعد إنهاء الاجتماع ليعلن إقالة الأرجنتيني سولاري بشكل رسمي من تدريبات الفريق وتعيين الفرنسي زين الدين زيدان مدرباً رسمياً.

وقرر ريال مدريد إقالة سولاري بعد الخسارة من برشلونة في الكأس وتوديع البطولة بجانب بجانب الهزيمة من أياكس 4-1 والاقصاء من دوري الابطال وعدم قدرة الفريق على المنافسة على لقب الدوري لاتساع فارق النقاط مع برشلونة.