رياضة | نجما ريال مدريد ينفجران غضبا بعد عودة زيدان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجما ريال مدريد ينفجران غضبا بعد عودة زيدان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر نادي ريال مدريد الإسباني على عودة الفرنسي زين الدين زيدان لقيادة الفريق من جديد لخلافة الأرجنتيني سانتياجو سولاري في الفترة القادمة.

ذكرت صحيفة آس الإسبانية، أن هناك لاعبان في ريال مدريد لم يكونوا سعداء بعودة زين الدين زيدان من جديد لريال مدريد بعد توليه المهمة.

واضافت الصحيفة، أن جاريث بيل وداني سيبايوس لن يكونوا سعداء بعودة زيدان من جديد، بسبب توتر العلاقة بينهما في الفترة الماضية قبل رحيله عن الملكي.

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واشارت الصحيفة، إلى أن زيدان في أواخر فترته مع ريال مدريد قرر جلوس جاريث بيل على مقاعد البدلاء لوقت طويل، فيما لم يمنح داني سيبايوس فرصة المشاركة مع الملكي سوي في 899 دقيقة.

وأعرب الثنائي عن سعادتهما برحيل زيدان فور تقديم استقالته في 2018، لذلك قد يواجهان عقبة كبيرة مع المدرب بعد عودته.

وقرر ريال مدريد إقالة سولاري بعد الخسارة من برشلونة في الكأس وتوديع البطولة بجانب بجانب الهزيمة من أياكس 4-1 والاقصاء من دوري الابطال وعدم قدرة الفريق على المنافسة على لقب الدوري لاتساع فارق النقاط مع برشلونة.