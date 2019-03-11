رياضة | عاجل.. مجلس الزمالك يتخذ قرارا مفاجئا مع كهربا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مجلس الزمالك يتخذ قرارا مفاجئا مع كهربا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مسئولو نادي الزمالك تعديل عقد كهربا لاعب الفريق بعد العودة من الجزائر وخوض مباراة نصر حسين داي يوم الأحد القادم في الجولة الأخيرة لدور المجموعات للكونفدرالية.

وجاء قرار إدارة الزمالك لتحفيز اللاعب والشد من آزره في تلك المواجهة ورفع معنوياته بسبب قيمة عقده الضعيف الذي يحصل عليه حاليًا ولا يتجاوز الـ3 مليون جنيه.

وكان الزمالك قد فاز على جورماهيا الكيني برباعية نظيفة بالأمس ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات.

وسبق وقام مسئولو الزمالك بإيقاف كهربا بعد واقعة قيامه بالبصق على الجماهير قبل أن يقدم اللاعب اعتذاره ويتم فتح صفحة جديدة معه.

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة المقاولون العرب مع الزمالك ضمن الجولة 25 من مسابقة الدوري الممتاز في السابعة من مساء الأربعاء 20 مارس الحالي بستاد بتروسبورت بدلا من إقامتها يوم الخميس 14 مارس الحالي.

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وكان رئيس نادي الزمالك أعلن عن تأجيل مباراة المقاولون العرب إلى يوم 20 من الشهر الجاري ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأكد رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية أن حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم لعب دورا هاما في تأجيل اللقاء وتبنى قضية النادي الأبيض ولابد من الإشادة به.

وتابع: "تم تأجيل اللقاء ليوم 20 مارس وبعد العودة من الجزائر وخوض مباراة نصر حسين داي في الكونفدرالية".

وأضاف "ردًا على موقف حازم إمام قومنا بإرسال كارنيهات العضوية الخاصة به وبأسرته إلى منزله".